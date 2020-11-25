Самара, , 15:19 — REGNUM Сложную операцию на черепе восьмилетней девочки провели хирурги в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По словам заведующего отделением, главного специалиста по детской челюстно-лицевой хирургии министерства здравоохранения региона Александра Серегина, операция девочки из Сызрани была особенно сложной, поскольку у нее было обширное опухолевое поражение в голове. Хирурги тщательно готовились к операции: была изготовлена пластиковая модель черепа ребенка, спланированы границы удаления опухоли и объем вмешательства, а также модели замещающих пластин для сохранения формы лицевого черепа у девочки.

Серегин отметил, что операция проходила свыше четырех часов, была угроза большой кровопотери. В результате все закончилась успешно — через 14 дней ребенка выписали домой. При этом не была нарушена функция глаза, у девочки фиксируется свободное дыхание носа и не затруднен прием пищи. Хирурги также сохранили форму головы ребенка. Сейчас девочка проходит курс реабилитации по месту жительства.

Отмечается, что в текущем году хирурги челюстно-лицевой хирургии педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина прооперировали свыше 70 детей. Всех выписали домой по выздоровлению.

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