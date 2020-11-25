Москва, , 15:02 — REGNUM Лефортовский суд Москвы отклонил иск юриста Владлена Лося, которую он подал в интересах блогера Алексея Навального на бездействие следователей ФСБ. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

«Жалоба заявителя Лося В. К., действующего по доверенности в интересах Навального А. А. … оставлена без удовлетворения», — сообщили ТАСС в суде.

Ранее юрист обратился в ФСБ с заявлением о преступлении по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения»). Навальный и его юрист считают, что факт отравления блогера доказан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в инцидентах с «химическими атаками» в Сирии, «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и блогера Алексея Навального используется общая схема. Во всех инцидентах множество нестыковок и даже фантастики, однако на Западе серьёзно обсуждать их не хочет никто.

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