Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM В Екатеринбурге начнут оказывать плановую помощь в двух медучреждениях. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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В частности, на обычный режим работы вновь перейдёт больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское». Там пациенты проходят реабилитацию после инсультов и инфарктов.

«И еще одно учреждение в Екатеринбурге переведем на плановую помощь», — сказал Креков, не уточняя деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19.

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