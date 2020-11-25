Иваново, , 14:54 — REGNUM Центр управления регионом начал работу в Ивановской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Центр призван координировать работу по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей, поступающих в исполнительные органы государственной власти региона, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и организации. Фиксируются как обращения, поступившие по официальным каналам связи, так и в социальной сети.

На основании обращений создаётся «тепловая карта», которая показывает полную картину имеющихся проблем. Специалисты ЦУР анализируют работу исполнительных органов госвласти и органов МСУ по сферам, выявляют конфликтные ситуации и ошибки при коммуникации с жителями, обобщают лучшие практики и помогают определить приоритеты в дальнейшей работе. Информация представляется губернатору Ивановской области.

В числе уже выявленных проблем в регионе — работа с твёрдыми коммунальными отходами. Так, жители пожаловались на неудовлетворительное состояние контейнерных площадок по улице Каравайковой, 141 в городе Иваново. Сигнал оперативно был передан в профильное управление администрации города и решен совместно с региональным оператором, на данный момент вопрос решён — установлена новая контейнерная площадка.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, центры управления регионом должны до 1 декабря 2020 года заработать во всех субъектах РФ — такое поручение дал президент России Владимир Путин.