Махачкала, , 14:50 — REGNUM Власти Дагестана проработают вопрос улучшения в регионе ситуации с оплатой труда работников бюджетной сферы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 24 ноября заседания регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Проблему низкой заработной платы бюджетников в Дагестане раскрыл председатель республиканского союза организаций профсоюзов Абдулла Магомедов. Он отметил, что, согласно Конституции РФ, человек имеет право на оплату труда, которая должна быть достойной.

«Возникает вопрос: «Как можно прожить на 12−15 тыс. рублей?». Такие зарплаты получает большинство работников социальной сферы, образования и учреждений культуры», — заявил Магомедов.

Он также отметил, что из-за низкого уровня оплаты труда в республике возникла проблема подготовки педагогических кадров.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов со своей стороны сообщил, что в начале следующего года планируется провести совещание по вопросу заработной платы в бюджетной сфере, «где будут вырабатываться определенные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Росстат включил Дагестан в число субъектов РФ, в которых наименьший процент учителей получает зарплату выше 50 тыс. рублей — таковых в регионе лишь 1% от общего числа. При этом более 53% работников сферы образования республики получают за свой труд менее 15 тыс. рублей в месяц.

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