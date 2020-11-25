Самара, , 14:55 — REGNUM Общая мощность всего кислородного потенциала госпиталей Самарской области, в которых лечат пациентов с COVID-19, составляет более 4300 коек. Об этом 24 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем обращении к жителям области, опубликованном на официальной странице министерства здравоохранения региона в социальной сети.

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По его словам, ранней весной общее количество кислородных коек в стационарах, где планировалось лечить пациентов с COVID-19, составляло порядка одной тысячи коек. И в штатном режиме работы этого количества было бы достаточно, поскольку лишь небольшой части пациентов требовалась кислородная терапия.

Бенян отметил, что в настоящий момент количество кислородных коек составляет 70% от общего количества развернутых кислородных коек. Внутри госпиталей были проведены 22 тысячи метров кислородных магистралей. Помимо этого, имеются более 500 переносных кислородных концентраторов, которые очищают кислород, получаемый из воздуха. Планируется закупить еще 400 таких приборов для формирования резерва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по состоянию на 25 ноября в области было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом.

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