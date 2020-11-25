Москва, , 14:46 — REGNUM Закон города Москвы от 1 июля 1996 года N 22 «О поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы» признан утратившим силу. Соответствующее решение было принято 25 ноября на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С соответствующей инициативой выступила прокуратура города. Основанием для этого стал тот факт, что отдельные положения данного правового акта, по версии надзорного ведомства, противоречат федеральному законодательству.

«Действующая редакция закона не соответствует требованиям федерального законодательства. Предлагается признать указанный закон города Москвы утратившим силу», — обратилась к парламентариям старший помощник прокурора столицы по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Ирина Залужная.

Ряд депутатов выступили против подобного решения. По их мнению, целесообразнее было бы отредактировать в законе города имеющиеся противоречия с федеральным законодательством. Однако большинство парламентарием проголосовало за то, чтобы признать правовой акт утратившим силу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме внесли свыше 200 поправок в бюджет Москвы на 2021 год

Читайте развитие сюжета: В Мосгордуме отклонили законопроект, обеспечивающий инвалидов парковками