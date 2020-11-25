Тамбов, , 14:41 — REGNUM В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о халатности после жалоб жильцов аварийного дома, которые не могут получить новые квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В эфире федерального канала была озвучена информация о жильцах корпусов дома №49 на улице Максима Горького. Дом построен в 1908 году и признан аварийным, в его стенах образовались трещины, в квартирах — плесень, но людей оттуда до сих пор не расселили. Жильцы обвинили в бездействии городскую администрацию. Они отказались от жилья маневренного фонда, заявив, что условия там такие же плохие.

На аналогичные проблемы пожаловались жильцы дома №10 на улице Ленинградской, но их дом даже не признан аварийным.