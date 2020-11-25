Батуми, Грузия, , 14:50 — REGNUM Пациент одного из «ковиных» центров в Батуми, размещенного в гостинице, в ночь на 25 ноября напал на медсестру Асмат Варшаломидзе, а потом сам нанес себе телесные повреждения. Об этом сообщает «Общественное телевидение» Грузии.

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"Медсестра давала ему метадон, доза не была предусмотрена на ночь, но мы все равно дали ему глицин и валериану, но он не был удовлетворен и попросил более сильное лекарство. Я не думала, что на меня нападут», — рассказала журналистам Варшаломидзе.

Медработница сообщила, что потом пациент напал на нее, начал душить халатом и приставил к горлу острый предмет. Женщине помог другой пациент. У нее изрезаны руки, но серьезных повреждений нет.

«Меня спас пациент, иначе я не знаю, чем все это закончилось бы. Сейчас я нахожусь на допросе в полиции», — сказала медсестра.

Как сообщили на телеканале Ajara TV, мужчина, напавший на женщину также пытался покончить жизнь самоубийством. У него нет серьезных телесных повреждений. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».