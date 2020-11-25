Подгорица, , 14:33 — REGNUM В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин политические партии Черногории призвали к более строгим санкциям и усилению защиты женщин.

Социалистическая народная партия Черногории считает, что государство должно продемонстрировать абсолютную решимость улучшить систему реагирования на насилие в отношении женщин, и что, как они заявили, это будет достигнуто за счет улучшения закона и ужесточения санкций. Они указывают на то, что наложение штрафа на виновного не должно быть доминирующей формой санкций за это преступление.

В СНП напомнили, что статистика показывает, что каждая вторая женщина в Черногории в своей жизни была жертвой насилия.

Их особенно беспокоит то, что о большом количестве случаев насилия не сообщается, потому что жертвы боятся преступника и не доверяют учреждениям, которые должны их защищать.

«Статистика показывает, что в марте и апреле этого года было зарегистрировано на 30 процентов больше случаев насилия в отношении женщин, чем за тот же период прошлого года», — напоминают в SNP.

Хотя Черногория ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье, Черногория по-прежнему остается страной, где за избиение женщины предусмотрен штраф в размере 150 евро.

Женский форум SDP в Тивате пригласил общественность отметить 25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Согласно заявлению, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается во всем мире, и таким образом цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность и заставить общественность понять, что эта проблема является совершенно неприемлемым социальным поведением.

Женский форум «Демос» считает недопустимым, что во времена большого цивилизационного прогресса у нас все еще есть ужасающая статистика.

«Большое количество жизней было потеряно в результате гендерного насилия (убийства, самоубийства, ухудшение здоровья из-за постоянных домогательств). Женский форум DEMOS присоединяется ко всем действиям, направленным на искоренение гендерного насилия «, — говорится в заявлении.