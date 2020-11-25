Пенза, , 15:14 — REGNUM В Пензе в рамках месячников по благоустройству в текущем году высадили более 2,2 тыс. деревьев. На 2021 год подготовили свыше 400 саженцев на замену аварийным, сухостойным деревьям. Об итогах работы по озеленению улиц шла речь на совещании 25 ноября в городской администрации.

Посадка деревьев Лобачев Владимир

Обновить зеленые насаждения в следующем году запланировали на улицах Центральной, Терновского, Калинина, Богданова, Куйбышева, Свердлова, Мира, Красной, Суворова, Кураева, на проспектах Победы и Строителей, в сквере Могилевский дворик и других. Высадку саженцев наметили начать весной. При этом в приоритете станут качественные саженца оптимального размера, которые смогут прижиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе на благоустройство, озеленение, содержание скверов, бульваров, памятников в 2021 году планируется направить 101 млн рублей. Из них 21 млн рублей заложен на ликвидацию несанкционированных свалок, приведение в порядок контейнерных площадок и покос травы.

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