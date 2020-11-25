Самара, , 14:26 — REGNUM Следственный комитет и ФНС РФ опровергают сведения о причастности самарских налоговиков к противоправным действиям. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба федеральной налоговой службы РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сведения о том, что сотрудники налоговой службы Самарской области причастны к созданию «одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты НДС», не соответствуют действительности.

Сообщается, что в 2015 году начала работать автоматизированная система контроля НДС. Таким образом, ФНС РФ обладает сведениями о всех операциях, которые связаны с НДС, и постоянно снижает объем несформированных вычетов. В настоящий момент объем расхождений по этому налогу достиг абсолютного минимума и составляет 0,43% от общей суммы вычетов.

Отмечается, что идет работа по ликвидации так называемых «площадок». Так, в прошлом году было возбуждено свыше 250 уголовных дел в отношении «площадок». В том числе, с июня по ноябрь 2020 года в отношении обвиняемых на самарской «площадке» были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. При этом общая сумма ущерба составила около 1,3 млрд рублей.

Сообщается, что настоящее время в отношении лиц, которые причастны к деятельности «площадки», расследование завершено не было. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Отмечается, что Следственный комитет России также опроверг опубликованную в СМИ информацию об этом.

В данный момент следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий. Помимо этого, следователи расследуют еще 23 уголовных дела, возбужденных в текущем году по фактам уклонения от уплаты налогов предприятиями, которые не связаны между собой.

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