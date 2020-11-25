Новосибирск, , 14:18 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию в детском центре языкового развития и творчества «Чеширский кот». Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Напомним, что воспитателя учреждения обвиняют в жестоком обращении с воспитанниками детского центра. Жительница Новосибирска сообщила, что она тушила спички об руки детей и запугивала их.

Читайте также: Издевательствами в детском центре Новосибирска заинтересовались следователи

«Ситуация в «Чеширском коте» требует дальнейшей проработки, а выявленные нарушения — устранения в соответствии с законом», — подчеркнула Болтенко.

Накануне, 24 ноября, помощник детского омбудсмена вместе с представителями профильных ведомств посетили указанный детский центр. Уточняется, что в ходе визита был выявлен ряд нарушений.