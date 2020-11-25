Долгопрудный, Московская область, , 14:18 — REGNUM В подмосковном Долгопрудном на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы создаётся научно-образовательный кластер. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Лицей был открыт в 2014 году для обучения одарённых детей в области естественных и математических наук, а также инженерии.

«Президент поддержал нашу инициативу по развитию двух кластеров — гимназия им. Е. Примакова и физтех-лицей им. П. Капицы. Это позволит увеличить контингент физтех-лицея в два раза. 1 сентября 2022 года мы запустим начальную школу, в 2023 году построим большой лабораторный корпус», — цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья слова главы региона.