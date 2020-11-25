Подгорица, , 14:17 — REGNUM Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, за сутки обработали 1953 теста на новый коронавирус, среди которых было зарегистрировано 570 новых положительных результатов.

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За сутки в стране зафиксировали шесть смертельных случаев, связанных с COVID-19. Самому старшему пациенту был 81 год, самому младшему — 48 лет.

Также сообщается о выздоровлении 596 пациентов. Всего в стране насчитывается 11 111 активных случаев.

С начала эпидемии в Черногории умерли 450 человек, у которых был обнаружен коронавирус.