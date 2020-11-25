Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Меган Маркл, герцогиня Сассекская, подтвердила, что она потеряла второго ребенка в результате выкидыша, который произошел в июле этого года. Об этом она заявила в статье, написанной ею и опубликованной 25 ноября в The New York Times.

По словам бывшей актрисы, это случилось внезапно, когда она занималась повседневными делами.

«После смены подгузника [своему первенцу] я почувствовал резкую судорогу. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так», — передает герцогиня.

«Я сжимала в руках своего первого ребенка и понимала, что теряю второго», — добавила она.