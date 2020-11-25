Грозный, , 14:17 — REGNUM В Чечне установлен новый «рекорд» по числу заразившихся коронавирусом в сутки. За прошедший день их стало больше на 91 человека, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе. За все время пандемии в республике было выявлено всего 3854 носителя инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В республике ежедневно делается более 2000 тестов. Их общее количество за все время превысило 407 тысяч. В настоящее время число «активных» больных в регионе составляет 1364 человека.

Из всех заразившихся коронавирусом смогли справиться с болезнью 2429 человек. Сняты с наблюдения врачей за минувшие сутки 27 пациентов. Не удалось спасти медикам 61 жителя Чечни. Двое из них скончались накануне, 24 ноября.