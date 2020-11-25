Ставрополь, , 14:14 — REGNUM Жителям Ставрополья предложили выбрать, нужны ли в текущем году в условиях пандемии коронавируса детские Новогодние елки. Такой опрос губернатор края Владимир Владимиров запустил 25 ноября у себя в Instagram.

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Напомним, накануне глава Ставрополья поручил правительству края совместно с Роспотребнадзором разработать рекомендации по безопасному проведению новогодних утренников в детских садах. Также решается вопрос о формате проведения в регионе ежегодной благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

«Одна из «горячих» тем — проведение Новогодних елок для детей. С одной стороны, хочется подарить детям сказку и не лишать праздника, с другой — нужно сделать все, чтобы обезопасить их здоровье», — написал Владимиров и предложил выбрать один из ответов в голосовании.

По данным на 14:00, вариант «да — елки проводить надо, но безопасно» выбрали 57% проголосовавших. Остальные 43% считают, что в «нынешних условиях лучше отметить праздник дома».