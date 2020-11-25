Сухум, , 14:23 — REGNUM 116 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение последних суток. Сообщение об этом 25 ноября опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 386 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 116 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 97 пациентов, у 86 из них подтверждён диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Дополнительно 31 пациент с коронавирусной инфекцией на госпитализации в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5558 носителей SARS-CoV-2. Из них 3630 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 73 пациента с диагнозом COVID-19.

По данным на утро 24 ноября, в Абхазии коронавирус выявили у 62 человек. Тогда провели 208 исследований на SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что 116 новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки является максимальным для Абхазии. Предыдущий раз подобный «рекорд» был зафиксирован 7 октября. Тогда за сутки выявили 108 носителей SARS-CoV-2.

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