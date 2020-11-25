Москва, , 14:12 — REGNUM Сообщения о якобы полученном московской полицией приказе активнее штрафовать жителей и гостей столицы за нарушение масочного режима не соответствует действительности. Такого указания стражи порядка не получали. Об этом сегодня, 25 ноября, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВД в сети Twitter.

«Информация, размещённая в Telegram-канале Baza о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», — подчеркнули в МВД.

Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщил, что столичным полицейским отдан приказ чаще штрафовать горожан за отсутствие масок. При этом якобы у каждого стража порядка есть свой «план» по числу оштрафованных, в зависимости от района и количества жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве с 12 мая. Только с начала осени за отсутствие индивидуальных средств защиты в российской столице было выписано 66 тыс. штрафов. В магазинах, торговых и развлекательных центрах оштрафовали 12,5 тыс. человек. Сумма штрафов превысила 50 млн рублей.

Напомним, штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве составляет 4 тыс. рублей, на объектах транспорта — 5 тыс. рублей.

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