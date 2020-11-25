Бугуруслан, Оренбургская область, , 14:06 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели одного мальчика и травмирования второго на территории вокзала, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, в 08:26 по местному времени (06:28 мск) 25 ноября на железнодорожном вокзале Бугуруслана поезд №2050 сбил двух детей. Мальчики в возрасте девяти десяти лет шли в школу. Чтобы сократить свой маршрут, дети решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет поезд, школьники стали пересекать железнодорожные пути. Из-за сильного снегопада и снежного вихревого потока, оставшегося от первого поезда, ребята не заметили встречный железнодорожный состав. Машинист подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. Один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован.

«Следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения ОАО «РЖД» об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге», — сказали в ведомстве.

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