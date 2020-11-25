Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 179 случаев новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 175 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчина в возрасте 46 лет, 47 лет, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 82 года и 93 года. Всего в регионе умерли 711 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 207 человек, на ИВЛ — 52 пациента».Всего в регионе выявлено 21 785 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1393 детей, 17 617 пациентов выписаны с выздоровлением.