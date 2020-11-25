Грозный, , 14:00 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число случаев летального исхода в республике от этого опасного заболевания достигло 61, сообщили в 25 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Стоит отметить, что в республике в течение последних дней, начиная с 10 ноября, случаи смерти больных фиксируются практически ежедневно. Всего в ноябре скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 14 жителей региона.

В Северо-Кавказском федеральном округе по численности умерших от COVID-19 первое место занимает Дагестан — 910 умерших. Чечня располагается на предпоследнем месте, пропустив вперед лишь Карачаево-Черкесию, где умерли 34 человека с диагнозом COVID-19.

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