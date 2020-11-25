Тамбов, , 13:57 — REGNUM В Тамбовской области 25 ноября подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 589 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 234 пациента, в том числе 304 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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