Владимир, , 13:54 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 25 ноября зарегистрировано 295 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 10 тыс. 147 человек.

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