Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области ежесуточно регистрируется более 200 случаев заражения коронавирусом, что больше, чем было в весенне-летний период. Основные источники заражения остались те же, но изменилось соотношение, сообщает региональное министерство здравоохранения.

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По данным ведомства, если ранее среди источников заражения новой коронавирусной инфекции преобладали контакты в семейном и близком окружении, то теперь в равной степени больные заражаются как в семье, так и при близком контакте на работе. В то же время стали реже фиксировать очаги заражения в больницах.

В настоящее время в регионе начали выдавать лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома — всего 3 тыс. пациентов. Препараты доставляют медики и волонтеры.

Напомним, Ульяновска область получила из федерального бюджета свыше 46 млн рублей на приобретение медикаментов для амбулаторного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 26 352 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 244. Победили болезнь 21 640 человек, умерли 315 пациентов с коронавирусом.