Уфа, , 13:59 — REGNUM Останки пропавших без вести красноармейцев из Башкирии обнаружили в Ленинградской и Тверской областях. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба общественной палаты Башкирии.

По словам члена общественной палаты республики, руководителя «Поискового движения России» по региону Владимира Волкова, в Ржевском районе Тверской области члены поискового отряда «Памяти 29 армии» обнаружили останки погибшего уроженца Краснокамского района Башкирии Чурина Андрея Ивановича, 1900 года рождения, который числился пропавшим без вести.

Отмечается, что в Тосненском районе Ленинградской области члены поискового объединения «Святой Георгий» обнаружили останки уроженца Кармаскалинского района Башкирии Кузнецова Павела Кирилловича, который призывался Чишминским РВК. Он также числился пропавшим без вести.

По словам Волкова, 3 декабря в Башкирии состоится церемония захоронения уроженца Давлекановского района, красноармейца 170 стрелковой дивизии Минигулова Якупа Тияпкуловича, который погиб в начале Великой Отечественной войны. Его останки были найдены осенью текущего года в Себежском районе Псковской области членами отряда «Забытый батальон». Бойца опознали благодаря обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прах бойцов 93-й Восточно-Сибирской дивизии передали их родственникам