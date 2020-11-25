Владимир, , 13:51 — REGNUM Во Владимирской области 25 ноября подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 567 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 10 тыс. 147 пациентов, в том числе 211 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 295 человек, пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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