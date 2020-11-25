Москва, , 14:02 — REGNUM В результате того, что с 1 января 2021 года в России водятся новые правила проведения рентгенологических исследований, лечение зубов в России станет более дорогим и долгим. Об этом 25 ноября говорится в письме стоматологической саморегулируемой организации «Лига» на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое приводит VTimes.

Уточняется, что во время пандемии стоматология стала одной из наиболее пострадавших областей российской медицины, и потому часть клиник просто может не справиться с новой нагрузкой.

При этом новые правила рентгенологических исследований, согласно которым нужно обязательно анализировать каждый сделанный снимок и составлять протокол на него в течение 24 часов, распространяются и на стоматологию. Как считают авторы письма, возникнет дефицит кадров, так как работу рентгенологов в стоматологиях часто выполняют медсестры или врачи-стоматологи. В результате, как отмечается в послании, клиникам придется либо нанять в штат квалифицированного рентгенолога, либо заключать договор с другим медицинским учреждением.

Также указывается, что новые правила, помимо удорожания стоимости услуг дантистов, приведут к затягиванию процесса лечения

«Если мы будем описывать каждый снимок, чтобы перейти на следующий этап, мы просто увязнем», — указал в письме председатель «Лиги» и директор стоматологии «Дентес» в Пскове Сергей Панькив и уточнил, что при лечении зубного канала делается три прицельных снимка.

Вместе с тем, клиника, которая не будет соблюдать данные требования, может быть закрыта, а часть стоматологических клиник просто не смогут выполнять данные правила, потому что в России, по мнению авторов, нет необходимого количества врачей-рентгенологов.

Авторы письма также предлагают не делать протокол снимка врачом-рентгенологом в случаях, если такие исследования не считаются базовыми для диагноза, и просят Минздрав РФ отказаться от требования устанавливать в рентгеновских кабинетах ортопантомографы — приборы, которые делают обзорные снимки челюстной зоны.

Под данным обращением поставили свои подписи Медицинская палата Санкт-Петербурга, тольяттинская организация «Медицина для всех», Организация частной системы здравоохранения Башкирии, Союз медицинских организаций «Медсоюз».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября новое оборудование поступило в Нижегородский областной онкологический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение».