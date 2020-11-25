Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России создает специальную рабочую группу по решению проблемы грязного воздуха в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы от республики Николай Будуев («Единая Россия»).

По его мнению, создание рабочей группы означает, что будут найдены ресурсы для решения многолетней проблемы. При этом политик отметил, что переход на отопление пеллетами или газом слишком дорого для региона.

«Единственным разумным решением, полагаю, является снижение стоимости электричества до уровня Иркутской области. Нам говорят, что это невозможно. Но нужно думать не о том, почему это нельзя сделать, а о том, как это сделать», — отметил он.

Кроме перехода местного населения на отопление электричеством, депутат считает необходимым перевод автотранспорта на газ. Николай Будуев также призвал желающих писать ему свои предложения по решению проблемы.

Напомним, столица Бурятии в последние годы регулярно входит в число городов страны с наиболее загрязнённой атмосферой. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году среднемесячная концентрация бензапирена в воздухе города более чем в 30 раз превышает предельно допустимые показатели.

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