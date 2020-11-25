Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Шестеро детей, которые 24 ноября были в заложниках у своего отца/отчима в Колпино, сейчас находятся в двух городских больницах. Врачи констатировали у них крайнюю степень истощения, а также проблемы с пищеварением из-за антисанитарии дома. Об этом 25 ноября сообщила уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По ее словам, старших детей — в возрасте девяти и 15 лет — доставили в Детскую городскую больницу имени Филатова. У одного из них травма головы, многочисленные ссадины, у обоих также есть температура. Остальные дети находятся на соматическом лечении в городской больнице №22.

«За их здоровье нет беспокойства, однако врачи отмечают у них крайнюю степень истощения, у них низкий гемоглобин, анемическое состояние. Это говорит о том, что детей полноценно не кормили. У всех у них проблемы с ЖКТ, это связано с низкими санитарными условиями в которых они находились», — пояснила Анна Митянина.

Несмотря на это, тяжелых физических потрясений у детей нет, поэтому, как только за их здоровье у врачей пропадут опасения, они вернутся в семью. Также детский омбудсмен добавила, что матери детей готовы предоставить палату в больнице, однако до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, на связь после вчерашних допросов в полиции она не выходила.

«Дальнейшее нахождение детей будет зависеть от нескольких факторов: состояние их здоровья и возможности матери исполнять свои обязанности. Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен органами соцзащиты и опеки, будет принято решение о дальнейшем нахождении детей», — подытожила Анна Митянина.

При этом она подчеркнула, что городские власти готовы разместить Ольгу Б. вместе с ее детьми в одном из социальных учреждений города. Если же выяснится, что она не может выполнять свои родительские обязанности, то детей поместят в соответствующее учреждение без нее.

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Напомним, в отношении 38-летнего мужчины, который пять часов насильно под угрозой топора и ножа удерживал детей в квартире в Колпино, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконном лишении свободы.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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