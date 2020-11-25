Липецк, , 13:44 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 25 ноября.

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Скончалась жительница Хлевенского района 1953 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 97 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 8449 человек.

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