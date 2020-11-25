Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Грузинская актриса Ия Парулава призвала жителей Грузии крайне серьёзно отнестись к мерам профилактики заражения коронавирусом, в том числе не подпускать к себе посторонних с помощью палки. Обращение было опубликовано 25 ноября на странице актрисы в соцсети Facebook.

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«Соблюдайте дистанцию! Ходите с метровыми палками и никого не подпускайте к себе! Носите прозрачный щит в дополнении к маске на лице! Не выходите из дома слишком часто! Тикарадзе потом сожжем на костре», — написала Парулава.

Она подчеркнула, что это сообщение не является шуточным.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавно опубликованному рейтингу по количеству случаев заражения на 100 тыс. жителей, Грузия по итогам прошлой недели заняла первое место. В оппозиции обвиняют главу минздрава страны Екатерину Тикарадзе в том, что система здравоохранения якобы оказалась не готова ко второй волне пандемии.

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