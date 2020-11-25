Архангельск, , 13:24 — REGNUM

Диплом о высшем образовании спикера городской думы Архангельска Валентины Сыровой подлежит уничтожению — областной суд оставил без изменения вынесенное ранее решение о незаконности полученного документа.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, председатель городской думы Архангельска, член партии «Единая Россия» Валентина Сырова поступила в Поморский государственный университет (теперь — Северный Арктический федеральнй университет), не имея среднего профессионального образования. Диплом направят в САФУ, где документ будет уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, «дипломное» дело Сыровой тянулось с 2018 года. Именно тогда появилась информация о том, что она получила высшее образование, не имея аттестата о среднем. Несмотря на то, что аттестат в архиве вуза обнаружен не был, оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли. После обращения в СКР депутата Архангельского областного собрания Ирины Чирковой («Справедливая Россия») в ведомстве приняли решение о проведении повторной проверки. А отказ в возбуждении уголовного дела признали необоснованным. В июле 2014 года Ломоносовский суд Архангельска признал диплом Сыровой недействительным.