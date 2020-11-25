Уфа, , 13:29 — REGNUM Мальчика с деформированной стопой из Уфы отправили для проведения операций в клинику города Кургана. Об этом 25 ноября сообщила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина на своей странице в социальной сети.

По ее словам, 24 ноября мальчика и его маму отправили в Курган в клинику имени Гавриила Илизарова, там ребенку сделают несколько операций.

По ее словам, в поле зрения социальных служб семья попала три года назад. С того момента у семьи появился куратор из городского центра «Журавушка». В квартире, где проживал ребенок, неравнодушный предприниматель сделал ремонт, также было организовано обследование мальчика в РДКБ и подготовлена документация для направления на лечение в Курган.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом текущего года на улице Вологодской в Уфе общественники обнаружили девятилетнего ребенка, на котором были одеты резиновые сапоги и он с трудом передвигался. Выяснилось, что у мальчика после перелома неправильно срослась нога.

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