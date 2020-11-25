Воронеж, , 13:22 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, защитник Воронежа Петр Васильевич Немцев скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе администрации города.

«Мне не раз выпадало счастье встречаться с Петром Васильевичем, чтобы исполнить почетную миссию — вручить нашему легендарному ветерану знак «Воронеж — город воинской славы» или поздравить с юбилеем. При каждой встрече Петр Васильевич поражал меня своей энергичностью, светлым умом и жизненным оптимизмом. Образец верности офицерскому долгу, преданности своей Родине и патриотизма — он многие годы активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, был старшим товарищем и мудрым наставником для молодых воронежцев», — сказал глава Воронежа Вадима Кстенина.

Петр Немцев родился в 1923 году в селе Казановка Верхнехавского района. На фрон Великой Отечественной войны ушёл в октябре 1941 года. Он участвовал в защите Воронежа, был участников Курской битвы, сражался на Западной Украине. После войны продолжил службу. Полковник аэрокосмических войск в отставке.