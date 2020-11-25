Ставрополь, , 13:22 — REGNUM Часть учащихся старших классов школ Ставрополья в условиях пандемии коронавируса добровольно перешла на дистанционное обучение. Такую опцию в образовательных учреждениях региона планируется сохранить, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе главы субъекта по итогам его рабочей встречи с министром образования края Евгением Козюрой.

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Напомним, школы Ставрополья после двухнедельных осенних каникул приступили к работе в очном формате. Вместе с тем желающие могут проходить образовательную программу в «домашнем» формате. В настоящее время, по словам министра, такой формой обучения воспользовались 0,6% учащихся девятых классов и 0,7% учеников 11-х классов.

«Такая опция должна быть сохранена и в дальнейшем. Родители должны иметь возможность написать заявление и перевести ребенка на домашнее обучение», — отметил глава края Владимир Владимиров.

Губернатор также сообщил, что получает много обращений от жителей края как в пользу возвращения школ на дистанционный формат работы, так и против такой меры. При этом он отметил, что пока «показаний» для таких действий в масштабах края нет. По данным властей, в настоящее время менее 3% ставропольских школьников не посещают занятия в связи с действием в отдельных классах карантинных мер по коронавирусу или ОРВИ.