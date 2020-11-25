Москва, , 13:21 — REGNUM Пандемия коронавируса и введённые в связи с этим ограничения влияют на настроения общества в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Естественно, [жители России испытывают] тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия», — сказал Песков.

По его словам, всё это не добавляет оптимизма.