Барнаул, , 13:20 — REGNUM Алтайские власти заявили, что не ожидали настолько высокого роста заболеваемости COVID-19. Подробности с расширенного заседания Совета Общественной палаты Алтайского края, где был поднят этот вопрос, сообщает пресс-служба правительства алтайского края.

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По оценке регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19, который в крае достиг пиковых значений в октябре и начале ноября, количество обращений граждан за медицинской помощью возросло в разы.

«Минздрав края принимал меры по подготовке к возможному росту заболеваемости, однако показатели в пиковый период превысили ожидаемые. Только в краевой столице за сутки диспетчеры службы скорой помощи принимали до 2500 звонков. Система здравоохранения работала с неимоверной нагрузкой», — пояснил чиновник.

В настоящее время, по данным оперативного штаба, в крае ежедневно выполняется около семи тысяч исследований, время ожидания результатов — не более трех суток. Также было отмечено, что в край уже поступили лекарственные препараты для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и со следующей недели их будут бесплатно выдавать пациентам с подтвержденным диагнозом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 ноября среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7222 человека, +55 за сутки) и ОРВИ (11 426 человек, +152 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 001 человек (+277 за сутки).

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