Астрахань, , 13:17 — REGNUM В Астраханской области 25 ноября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 102 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 873 человека.

Выздоровели 9110 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 240 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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