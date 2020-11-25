Абакан, , 13:17 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время с начала пандемии достигло 11 157, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Новые носители зарегистрированы в Абакане, Саяногорске, Черногорске и ряде районов. Большинство из них были обследованы после появления признаков заболевания. Под медицинским наблюдением остаются почти 3,8 тыс. человек, 15 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«Ещё 258 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших — 7777 человек», — добавили в правительстве.

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