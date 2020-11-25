Москва, , 13:25 — REGNUM Роста коэффициента к транспортному налогу — так называемого налога на роскошь — на машины дешевле 3 млн рублей не предвидится. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) России.

Ранее появилась информация об увеличении этого коэффициента.

В ведомстве напомнили, что налог на роскошь выражается в виде повышающего коэффициента на транспортный налог. Владельцы автомобилей, стоимость которых варьируется от трех до пяти миллионов рублей, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. При этом с года выпуска этих машин должно пройти не более трех лет.

Кроме того, автовладельцы, чьи транспортные средства стоят дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на машины стоимостью выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

В ФНС также отметили, что в Налоговом кодексе нет понятия «средняя стоимость легкового автомобиля». Таким образом, порядок расчета средней цены легковых автомобилей для исчисления налога определяется Минпромторгом.

Ранее агентство «Автостат» обнародовало предполагаемый список авто, попадающих под действие налога на роскошь. В него вошли около 150 моделей.

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