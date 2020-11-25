Владикавказ, , 13:13 — REGNUM В Северную Осетии возвращены двое детей, которые по разным обстоятельствам оказались в Сирии и были вывезены оттуда с помощью института уполномоченного по правам детей в России при президенте РФ и других заинтересованных органов. В ближайшее время дети, оказавшиеся без родителей, будут переданы своим родным, сообщил уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев.

«Двое детей вчера приехали. Это девочка трех лет и мальчик восьми лет. Они будут переданы под опеку бабушке и дедушке», — цитирует детского омбудсмена ТАСС.

Кокаев сообщил, что самочувствие у несовершеннолетних нормальное, однако для их скорейшей адаптации к действительности им потребуется помощь психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Москву из Сирии прибыл борт Минобороны с 31 ребенком, большинство из которых отправятся на Северный Кавказ, где проживают их родные.

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