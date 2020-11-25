Москва, , 13:11 — REGNUM В России итоги экзамена на получении водительских прав могут быть аннулированы в случае, если испытание прошло с нарушением правил. Ещё одной причиной для объявления результатов экзамена недействительными может стать подделка документов соискателем, например паспорта, медсправки или квитанции об оплате госпошлины. Эти основные нарушения содержатся в перечне, опубликованном МВД РФ.

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Так, как отмечается в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, также основаниями для начала административной процедуры является получение от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения в случае обмена иностранного водительского удостоверения, пишет ТАСС. Принимать решение в таких случаях будет уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене экзамена занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

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Отмечается, что в действующей редакции регламента эти нормы не предусмотрены. Новый регламент может вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России также предложило сократить с 17 до 15 перечень грубых ошибок, из-за которых может быть остановлен экзамен на получение водительских прав. Как следует из проекта приказа ведомства об утверждении административного регламента по проведению экзаменов, проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из пятнадцати пунктов экзаменационного листа.