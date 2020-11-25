Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость) установил новый рекорд, пройдя ремейк игры Demon's Souls за 20 минут. Об этом 25 ноября сообщил портал Kotaku.

Издание отмечает, что ему удалось сделать это при помощи ошибки игры. Владелец YouTube-канала Distortion2 выложил в сеть ролик, в котором он показал, как можно с её помощью «телепортироваться» к обелискам (Archstones), которые служат стартовыми локациями для уровней.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Distortion2 удалось открыть таинственную дверь в ремейке Demon's Souls, которой не было в оригинальной игре. Об этом геймер рассказал в одном из своих видео.

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