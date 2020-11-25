Пенза, , 13:57 — REGNUM В Пензенской области открывшийся центр управления регионом (ЦУР) позволит систематизировать жалобы и предложения от граждан, а также оптимизировать процессы с помощью внедрения цифровых платформ. Базовой для центра стала система «Инцидент Менеджмент», работающая в регионе уже два года. Об этом сообщил руководитель ЦУР Антон Карпушкин.

С помощью центра управления регионом реализуется главная задача, которая заключается в повышения качества и уровня обратной связи с населением. По словам главы ЦУР, учреждение будет работать в тесном взаимодействии с областным правительством, исполнительными органами государственной власти региона и муниципалитетами.

В центре внимания сотрудников центра будут вопросы, возникающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с начала октября сотрудники созданного центра управления регионом обработали порядка тысячи обращений и перенаправили их в профильные ведомства. Здесь сформирована интерактивная карта, которая отражает системность проблем по заявлениям граждан.

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