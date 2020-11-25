Стокгольм, , 13:24 — REGNUM По мере приближения Рождества, многие прихожане Церкви Швеции не намерены отказаться от посещения церквей. Однако послание как правительства страны, так и религиозных сообществ однозначно: сейчас необходимо оставаться дома из-за риска заражения коронавирусом. Поэтому Церковь Швеции готовится проводить торжества в цифровом формате. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В свою очередь архиепископ Антье Якелен уже заявила, что для тех, кому не хватает рождественской музыки, церковь проведет онлайн-концерты, которые можно будет посмотреть на редких языках.

«Многие пропустят рождественские концерты, поэтому все будет организовано как в традиционном формате, так и в недавно записанном, и все это можно будет найти на веб-сайте Церкви Швеции и на канале в YouTube», — заявила Якелен.

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