Оренбург, , 13:05 — REGNUM Оренбургским аграриям для проведения ярового сева в 2021 году потребуется 302,3 тыс. тонн семян. На сегодняшний день обеспеченность семенами составляет 100% (302,4 тыс. тонн). На проверку представлен 41% (123 тыс. тонн), доля кондиционных семян составляет 98%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

Больше всего семян массовых репродукций в Новоорском районе — 69%, Сакмарском — 67%, Сорочинском городском округе — 57% и Бузулукском районе — 56%. В министерстве указали на необходимость процедуры сортосмены и сортообновления в регионе тем более, что деньги на эти цели выделяются.

На поддержку элитного семеноводства из федерального и областного бюджетов в 2020 году уже выплачено 145,9 млн рублей. Дополнительно выделено 47,8 млн рублей.

Оренбургские аграрии имеют для реализации под яровой сев 33 тыс. тонн семян, в том числе — 18,5 тыс. тонн высоких репродукций.

Добавим, что субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства способствуют ежегодному увеличению объемов оригинальных семян. Господдержка предоставляется на один гектар площади занятой элитными или суперэлитными посевами.

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