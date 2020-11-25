Москва, , 13:01 — REGNUM Минпросвещения РФ создало «образовательный интернет», в которой вошли собственная соцсеть, а также ряд верифицированного контента и мессенджеры. Об этом на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития «Образование 2030» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — сказал Кравцов.

Помимо этого, он отметил, что на сегодняшний день около 70% школьников занимаются в школах в очном режиме.