Калуга, , 13:09 — REGNUM В Калужской области постановлением правительства режим повышенной готовности продлён до 31 января 2021 года, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM

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Одновременно с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории области, запрещается с 24:00 до 6:00 часов оказывать услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли. Исключение сделано для обслуживания заказов на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций.

Также в указанный период и время запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах (дискотеках), караоке и боулинг-клубах.

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